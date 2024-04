Visites et tables de médiation aux Jardins du Muséum à Borderouge Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Les Jardins du Muséum vous ouvrent leurs portes pour la 21ème édition des « Rendez-vous aux Jardins » qui seront cette année sur le thème des cinq sens. Laissez-vous emporter par la symphonie de couleurs, les parfums envoûtants et murmures apaisants pour une expérience sensorielle unique. Un festin pour les sens au cœur des Potagers du monde.

Visites et tables de médiation :

Tables de médiation sur l’ouïe, l’odorat, la vue et le toucher.

En accès libre

Visites des Potagers du Monde

Plus d’info à venir

Visite du Sentier oublié

Plus d’info à venir

Horaires :

Samedi 1er dimanche 2 juin

De 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/decouvrir-les-jardins-du-museum-a-borderouge/ »}] Autour de l’étang de la Maourine et au cœur du quartier de Borderouge, les Jardins du Muséum constituent pour tous, petits et grands, amateurs éclairés ou néophytes, un lieu de découverte et d’étonnement, pour écouter, observer, respirer voire goûter la nature… Métro : ligne B – station Borderouge

©Christian Nitard