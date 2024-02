Visites commentées de la Tour de Grisset Fréteval, dimanche 14 juillet 2024.

Dimanche

La Tour de Grisset est un vestige d’un ancien temple gallo-romain.

Visites commentées de la Tour de Grisset. Cette partie du temple était appelée une cella . Pouvoir en admirer une, de nos jours, en si bon état, sans aucune restauration est un privilège unique en Europe du nord. Cette cella faisait partie d’un ensemble culturel beaucoup plus important comprenant deux autres tours, un puits, une canalisation d’eau, des thermes et des bâtiments annexes, le tout daté du IIème siècle. Des fouilles ont lieu en 1964 et 1965 au niveau de ce qui s’avère être un complexe thermal. Notre commentateur, vous racontera la fabuleuse aventure que ce fût ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 15:00:00

fin : 2024-07-14

Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire otiphv@cchv41.fr

