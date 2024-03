[Visites commentée] Exposition « Vogue au creux des valleuses » de Raphaëlle Peria Varengeville-sur-Mer, dimanche 21 avril 2024.

[Visites commentée] Exposition « Vogue au creux des valleuses » de Raphaëlle Peria Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

L’eau nourricière de Varengeville-sur-Mer est au cœur des œuvres de Raphaëlle Peria qui rend hommage, à travers ses photographies grattées, ses feuilles d’or gravées, des céramiques et des dessins, aux sources d’inspiration inépuisable des terres de l’impressionnisme. Point de rivière ne de fleuve dans ce village immortalisé par Monet. Pourtant l’eau est partout. Elle s’infiltre dans la roche, circule sous nos pieds et entaille la falaise dessinant des valleuses.

C’est cette omniprésence de l’eau que Raphaëlle Peria aborde avec ce corpus inédit qui invite à nous questionner sur l’eau source de vie, de végétation et de lumière mais aussi l’eau destructrice qui grignote les paysages et altère nos souvenirs des lieux. Le geste du grattage de l’artiste nous renvoie à l’érosion de ces terres et plusieurs œuvres monumentales nous plongent grandeur nature au cœur de ce processus.

Cette exposition est réalisée dans le cadre du festival Normandie Impressionniste 2024 et en collaboration avec la Fondation Bullukian.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Musée Michel Ciry

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie

