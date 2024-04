Visites à Château-Gaillard Les petits gaillards Les Andelys, mercredi 7 août 2024.

Visites à Château-Gaillard Les petits gaillards Les Andelys Eure

Suivez une formation express pour devenir chevalier ! De galopin à chevalier, en passant par le page et l’écuyer, les enfants vont créer leur nom de chevalier, apprendre les bases de l’architecture du château, découvrir le maniement de l’épée et enfin participer à une cérémonie d’adoubement. Une visite ludique et participative !

Informations pratiques:

– Horaire Tous les mercredis et dimanches des vacances scolaires à 10h30

– Tarifs Entrée (3,50€/3€) + supplément visite (3€/2,50€)

– Public Enfant de 5 à 7 ans accompagné d’un adulte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:30:00

fin : 2024-08-07

Château-Gaillard

Les Andelys 27700 Eure Normandie information@tourisme.sna27.fr

L’événement Visites à Château-Gaillard Les petits gaillards Les Andelys a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération