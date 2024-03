Visite théâtralisée « Creully, le village qui n’a pas brûlé le 6 juin 1944 » Creully sur Seulles, jeudi 15 août 2024.

Visite théâtralisée « Creully, le village qui n’a pas brûlé le 6 juin 1944 » Creully sur Seulles Calvados

Associant témoignages et faits historiques aux lieux emblématiques du village, le guide vous invite à revivre la percée des armées alliées à Creully-sur-Seulles. Dès le 6 juin 1944, les armées canadiennes et britanniques se rejoignent au pied du château, libèrent le village et le sauvent de peu de la destruction. Le général Montgomery établit son poste de commandement à proximité et la première émission de la BBC sur le territoire français est émise du château le 7 juin 1944.

Associant témoignages et faits historiques aux lieux emblématiques du village, le guide vous invite à revivre la percée des armées alliées à Creully-sur-Seulles. Dès le 6 juin 1944, les armées canadiennes et britanniques se rejoignent au pied du château, libèrent le village et le sauvent de peu de la destruction. Le général Montgomery établit son poste de commandement à proximité et la première émission de la BBC sur le territoire français est émise du château le 7 juin 1944. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 17:00:00

fin : 2024-08-15 18:30:00

30 Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie

L’événement Visite théâtralisée « Creully, le village qui n’a pas brûlé le 6 juin 1944 » Creully sur Seulles a été mis à jour le 2024-03-13 par Calvados Attractivité