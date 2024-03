Visite sur le thème de la rose Le Jardin Beaussire – Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre, dimanche 2 juin 2024.

Visite sur le thème de la rose Visite sur le thème de la rose Dimanche 2 juin, 15h00, 16h30 Le Jardin Beaussire – Mortagne-sur-Sèvre Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:15:00+02:00

Visite sur le thème de la rose

Par Marie Descroix, médiatrice culturelle à la micro-folie du Pays de Mortagne.

Thème de la rose et des 5 sens.

Découverte du jardin Beaussire, du jardin de l’école de musique et du jardin de Gaston.

Le Jardin Beaussire – Mortagne-sur-Sèvre Rue de la mairie 85290 Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@mortagnesursevre.fr »}] Ce jardin constitue un passage reliant le centre ancien (la mairie, ancien prieuré) à la rue Nationale. Il se compose d’un jardin en partie basse et d’un parc en partie haute. La partie supérieure du jardin Beaussire abrite l’Orangerie, lieu d’exposition historique sur Mortagne et l’entrée d’un souterrain témoignant de l’histoire médiévale de la cité.

Traverser ce jardin au printemps est un vrai plaisir pour tous les sens ! Cet espace paysager a captivé l’attention du jury Villes et Villages Fleuris. Il offre une diversité impressionnante de plantes, qu’il s’agisse de vivaces, d’arbustes ou d’arbres, faisant de ce lieu un véritable joyau botanique. Parking rue de la mairie

©NicolasMaurice