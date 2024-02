Visite sensorielle Ne laisse pas béton tes sens Yvetot, jeudi 25 avril 2024.

Visite sensorielle Ne laisse pas béton tes sens Yvetot Seine-Maritime

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, Sandrine pérégrine vous propose une visite sensorielle d’Yvetot pour s’approprier ou re-découvrir le patrimoine de la reconstruction. Dessinez, touchez, écoutez, imaginez et laissez-vous surprendre. Une visite ludique à vivre en famille.

2024-04-25 14:30:00

Début : 2024-04-25 14:30:00

2024-04-25 16:30:00

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie sandrineperegrine@gmail.com

