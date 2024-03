[Visite savoir-faire] La chèvrerie La Petite Caulette La Petite Caulette Petit-Caux, mardi 20 août 2024.

[Visite savoir-faire] La chèvrerie La Petite Caulette La Petite Caulette Petit-Caux Seine-Maritime

Aux côtés de Ruby, Petite Fleur et Schtroumpfette, c’est avec un grand sourire que Cindy vous accueille dans sa chèvrerie. Ancienne assistante de direction, cett maman très dynamique de deux petits garçons a opéré une totale reconversion. Avec son mari, exploitant agricole, ils ont installé la chèvrerie dans un hangar de leur propriété de Petit-Caux. Depuis, elle enchaîne les traites et propose de multiples produits à base de lait de chèvre très appréciés.

Au fil de cette visite, découvrez le quotidien de Cindy et les coulisses de son activités !

Réservation obligatoire.

Aux côtés de Ruby, Petite Fleur et Schtroumpfette, c’est avec un grand sourire que Cindy vous accueille dans sa chèvrerie. Ancienne assistante de direction, cett maman très dynamique de deux petits garçons a opéré une totale reconversion. Avec son mari, exploitant agricole, ils ont installé la chèvrerie dans un hangar de leur propriété de Petit-Caux. Depuis, elle enchaîne les traites et propose de multiples produits à base de lait de chèvre très appréciés.

Au fil de cette visite, découvrez le quotidien de Cindy et les coulisses de son activités !

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 17:00:00

fin : 2024-08-20

La Petite Caulette /Tourville-la-Chapelle

Petit-Caux 76630 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

L’événement [Visite savoir-faire] La chèvrerie La Petite Caulette Petit-Caux a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie