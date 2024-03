Visite privilège au Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse, mardi 6 août 2024.

Visite privilège au Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes

Dans un écrin de verdure, le Musée de la Chalosse présente un lieu authentique et accueillant, pour tous. La visite se terminera par une dégustation de vin de Chalosse.

La Chalosse vous offre un autre visage des Landes. A deux pas du bourg, sur le Domaine de Carcher, ce musée vous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la vie rurale au 19e siècle. Vous découvrirez la maison de maître meublée avec raffinement, le chai et son pressoir romain, le four à pain, la maison et le jardin du métayer… 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 15:00:00

fin : 2024-08-06 17:00:00

480 chemin du Sala

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

