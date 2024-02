Visite nocturne du phare de Carteret Barneville-Carteret, jeudi 8 août 2024.

Visite nocturne du phare de Carteret Barneville-Carteret Manche

Si la journée, le phare de Carteret se fait discret pour laisser admirer le panorama qui l’entoure, la nuit, c’est bien cet édifice qui donne au lieu tout son caractère et attire notre attention. Par temps clair, sa lumière effleure celle de ses compères construits des deux côtés de la mer, sur les côtes françaises et les iles anglo-normandes. Que se racontent-il ? Nul ne le sait, à moins que les gardiens du phare aient réussi à en percer le mystère…

Durée 20 min Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire.

Prévoir habits chauds et coupe-vents en fonction des conditions météo.

Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

Mineurs accompagnés.

Non adapté poussettes / PMR.

Adapté en cas de pluie.

Si la journée, le phare de Carteret se fait discret pour laisser admirer le panorama qui l’entoure, la nuit, c’est bien cet édifice qui donne au lieu tout son caractère et attire notre attention. Par temps clair, sa lumière effleure celle de ses compères construits des deux côtés de la mer, sur les côtes françaises et les iles anglo-normandes. Que se racontent-il ? Nul ne le sait, à moins que les gardiens du phare aient réussi à en percer le mystère…

Durée 20 min Conseillé à partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire.

Prévoir habits chauds et coupe-vents en fonction des conditions météo.

Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

Mineurs accompagnés.

Non adapté poussettes / PMR.

Adapté en cas de pluie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 22:00:00

fin : 2024-08-08

Rue du Sémaphore

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Visite nocturne du phare de Carteret Barneville-Carteret a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Cotentin La Côte des Isles