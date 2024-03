Visite nocturne du MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes MHAB – Musée d’histoire et d’art de Bormes Bormes-les-Mimosas, samedi 18 mai 2024.

Visite nocturne du MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes Rendez-vous au MHAB samedi 18 mai pour la 20ème édition de la Nuit Européenne des Musées ! Profitez de l’événement pour visiter le musée en nocturne jusqu’à 22h (dernier départ de visite à 21h). Samedi 18 mai, 10h00 MHAB – Musée d’histoire et d’art de Bormes Réservation conseillée. Plein tarif : 8.50€ / Tarif senior : 8€ / Tarif réduit : 6.50€ / Tarif jeune et étudiant : 6.50€ – Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Découvrez un lieu exceptionnel pour un voyage unique dans le temps, du 1er siècle avant J-C à aujourd’hui en réalité augmentée. Grâce à l’HistoPad, une tablette tactile immersive, plongez dans l’Histoire et l’Art de Bormes les Mimosas.

Découvrez aussi l’exposition temporaire « le Mobilier de la Présidence au fort de Brégançon » qui présente l’ameublement d’exception en place au fort entre 1969 et 2017 avec des pièces datant du XVII siècle.

Découvrez aussi l'exposition temporaire « le Mobilier de la Présidence au fort de Brégançon » qui présente l'ameublement d'exception en place au fort entre 1969 et 2017 avec des pièces datant du XVII siècle.

MHAB – Musée d'histoire et d'art de Bormes 103 rue Carnot 83230 Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Au MHAB-Musée d'Histoire et d'Art de Bormes les Mimosas, la réalité augmentée est mise au service de l'Histoire. Pour la première fois, un musée de France propose une exposition permanente entièrement conçue autour de ses collections et de la réalité augmentée. Garant d'une collection d'art datant de la fin du XIXe à aujourd'hui et d'un fonds historique local, le musée de Bormes propose un voyage immersif au cœur des 2400 ans d'histoire de la ville.

La bâtisse qui accueille le MHAB-Musée d’Histoire et d’Art de Bormes les Mimosas a traversé les siècles, tour à tour maison d’habitation privée, maison communale, école, puis de nouveau maison privée et enfin Musée.

Située en bas de la ‘’rue des fours’’, alors prolongement de la rue Carnot, la maison démarre son existence au XVIIe siècle. Au village Bormes les Mimosas, les parkings sont gratuits. Grand parking St François à 450m à pied du MHAB Certaines places de stationnement sont réglementées en “zone bleue” du 1er juin au 15 septembre de chaque année. Vous disposez de 1h30 de stationnement. N’oubliez pas de poser en vue le disque bleu européen que vous pourrez acheter à l’office de tourisme (2€) ou à la presse. Recharge et stationnement des véhicules électriques (2 places parking St-François au village médiéval et 2 places parking des 4 vents au quartier du Pin).

©MHAB – Musée d’Histoire et d’Art de Bormes