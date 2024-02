Visite musicale Musée du Grès Saint-Amand-en-Puisaye, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2024, une visite musicale des collections du musée du Grès sera proposée à tous. Mathieu Lamouroux, altiste de l’ensemble Les Concerts Historiques, vous proposera une immersion sonore dans l’univers du grès créant un dialogue entre les œuvres et la musique, entre histoire et actualité, entre tradition et modernité.

Accessible à tout public.

Afin de permettre des visites confortables tout en accueillant un public nombreux, deux départs de visite seront organisés à 19h et à 20h30.

Réservation conseillée. .

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Musée du Grès Château

Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

L’événement Visite musicale Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2024-02-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !