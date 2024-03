Visite libre ou guidée d’un jardin privé Jardin du Faudé Orbey, samedi 1 juin 2024.

Le vendredi, visites de scolaires.

Le samedi, visites libres ou guidées par des amis jardiniers et les propriétaires .

Le dimanche, déambulation en musique dans le jardin : la chorale de l’école de musique et un groupe d’amis musiciens (violon, harpe, flûte, accordéon) assureront l’animation.

Jardin du Faudé 80 rue du Faudé, Orbey, Haut-Rhin, Grand Est Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est 03 89 71 37 98 Ce jardin d’environ 10 ares a été créé il y a une trentaine d’années. Il a fallu drainer une prairie marécageuse en pente et créer des terrasses ; les parties pentues ont été plantées de rosiers anciens qui se mêlent aux vivaces et arbustes : cornus kousa, cotinus, rhododendrons, etc… Un bassin entouré d’iris d’eau accueille des carpes koï. Des arbres fascinent le regard : le catalpa, le gingko biloba, le prunus « accolade », etc…Le potager et le verger comblent de fruits et légumes la famille. à partir de N83, prendre N415 vers le col du Bonhomme. Au rond point de Hachimette, prendre D48. La rue du Faudé est la déviation poids lourds. Un grand parking se trouve face au jardin.

