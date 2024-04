Visite libre : exposition Matières, focus et parcours de visite Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer, samedi 18 mai 2024.

Visite libre : exposition Matières, focus et parcours de visite Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 17h00 Musée de l’hôtel Sandelin Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Exposition – 16/03 – 29/12/2024

Matières, symbolique et savoir-faire

L’étude du matériau artistique est souvent reléguée au second plan, comme si ce dernier n’était qu’un moyen, un support nécessaire mais non constitutif de l’oeuvre. Pourtant, sans matière, pas d’oeuvre et avec une matière autre, une oeuvre différente. Cette exposition a pour but de rendre au matériau toute son importance dans le processus créatif à travers ses qualités esthétiques, sa difficulté (ou non) à être dompté, les symboles qu’il revêt, les innovations qu’il suscite, jusqu’aux expérimentations contemporaines. De la calebasse au reliquaire, de la statuette à la lampe à huile, il s’agit aussi et surtout de rendre hommage à la virtuosité, à l’ingéniosité voire à l’espièglerie des artistes ou artisans et à l’intelligence de la main.

En savoir plus : https://www.musees-saint-omer.fr/exposition_matieres/

Focus – 15/05 – 10/11/2024

Costumes japonais

A travers une petite dizaine d’estampes et de peintures, le musée Sandelin vous propose de vous pencher sur les vêtements traditionnels japonais. Le kimono est sans conteste le symbole de la culture nippone, mais il existe beaucoup d’autres vêtements permettant de déceler le niveau de richesse ou la fonction de celui ou celle qui les porte. Découvrez ce que sont les obi, hakama, tami ou encore geta…

Parcours de visite

Les parcours de visite du musée Sandelin vous proposent une porte d’entrée sur l’histoire de l’Audomarois et un voyage vers l’ailleurs dans ses salons et cabinets de collectionneurs. Venez admirer les oeuvres et objets d’art exposés, ressentir les atmosphères des espaces immersifs et vous enrichir des contenus audios, vidéos et des jeux.

En savoir plus : https://www.musees-saint-omer.fr/parcours-histoire-tresors-audomarois/

https://www.musees-saint-omer.fr/parcours-somptueuse-demeure-collectionneurs/

Musée de l’hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr/ https://www.facebook.com/MuseeSandelin/ [{« link »: « https://www.musees-saint-omer.fr/exposition_matieres/ »}, {« link »: « https://www.musees-saint-omer.fr/parcours-histoire-tresors-audomarois/ »}, {« link »: « https://www.musees-saint-omer.fr/parcours-somptueuse-demeure-collectionneurs/ »}] Le Musée de l’hôtel Sandelin est l’un des principaux Musées de France du Nord-Pas-de-Calais. Occupant un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, il vous propose un parcours exceptionnel parmi près de 3000 œuvres allant du Moyen Âge au XIXe siècle : armes, tableaux, céramiques, pipes ou encore objets d’orfèvrerie.

© Musée Sandelin