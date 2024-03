Visite libre et discussion sur le climat Jardin de l’Eden Châteauvillain, samedi 1 juin 2024.

Visite libre et discussion sur le climat En plus de visites libres, nous vous parlerons du climat et de son impact sur la végétation au travers de notre projet de suivi du cycle annuel des plantes : la phénologie, avec Assoclimat 52 1 et 2 juin Jardin de l’Eden

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

En plus de visites libres, nous vous parlerons du climat et de son impact sur la végétation au travers de notre projet de suivi du cycle annuel des plantes : la phénologie, avec Assoclimat 52

Nous en profiterons pour vous montrer quelques astuces que nous utilisons pour préserver notre potager des étés chauds et secs.

Jardin de l’Eden Chemin de l’Eden 52120 Chateauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est 06.25.88.26.87 https://www.facebook.com/JardinlEden https://www.instagram.com/jardindeledenchateauvillain/ [{« link »: « https://climat52asso.wixsite.com/climat52 »}] L’Eden, un lieu ancien et chargé d’Histoire :

Les premières traces que l’on connaît du site remontent au XIIIème siècle ; c’est alors une léproserie posée sur les bords de l’Aujon et qui s’étendait jusqu’à la chapelle de la Trinité. Puis, au XVIIème siècle, les écrits nous informent que, dans le prolongement d’une forge située à Marmesse, créé par Nicolas de l’Hôpital, un bas fourneau et un « patouillis » (un patouillet est un appareil formé d’un axe rotatif muni de palettes, servant au lavage des minerais empâtés de sable ou d’argile) sont mis en place sur l’emplacement de l’Eden. La seconde moitié du XIXème siècle voit arriver, en 1866, le chemin de fer avec la construction du pont que nous connaissons encore aujourd’hui, enjambant l’Aujon.

Plus récemment, le lieu-dit « l’Eden » était un lieu de retrouvailles et d’accueil pour les Castelvillanois. Des anciens du village nous ont, en effet, raconté que petits, ils venaient souvent sur le lieu qui possédait encore un bâtiment à la place de l’actuelle entrée, mais également un jardin d’agrément, un bassin à poissons, etc. Le tout appartenant au jardinier de l’usine « le Chameau », située juste à côté.

Acheté en 2013 par Aurélie Guy et David Mapps, le lieu avait alors perdu ce statut de lieu d’accueil. Aujourd’hui, le lieu-dit «l’Eden», par l’entremise de l’association, souhaite redevenir progressivement un lieu d’accueil et d’animations pour toutes et tous. Parking dans la rue de l’eden

©MAPPS David