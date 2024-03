Visite libre et découverte du Parc du Windeck Ottrott Parc du Windeck à Ottrott Ottrott, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre et découverte du Parc du Windeck Ottrott Un guide de visite est disponible à la vente. 31 mai – 2 juin Parc du Windeck à Ottrott Entrée libre

Un guide de visite est disponible à la vente.

Parc du Windeck à Ottrott 51 rue Principale 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 14 00 https://www.lewindeck-ottrott.fr/ Le Parc couvre une ancienne Seigneurerie dite de Windeck acquise en 1834 des héritiers de la famille De Pascalis par le colonel Laurent-Atthalin.

Son gendre Armand Théodore De Dartein réalisa, selon un plan longuement préparé, un parc où se succèdent massifs d’arbres, larges prairies, pièces d’eau avec de belles perspectives sur la maison, le village et le Mont Sainte-Odile.

L’agrandissement et l’aménagement de ce jardin à l’anglaise (10 ha) ont été poursuivis par Léon Renouard De Bussière. Ce parc intègre des éléments anciens : le Hoff (site préhistorique), la ruine du Altkeller (XIIème siècle), la maison de maître (XVIIIème siècle).

La promenade, sous couvert de grands arbres nous laisse découvrir des sujets exotiques et de grands arbres d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Se garer à l’extérieur de la propriété

