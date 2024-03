Visite libre d’un musée consacré à l’histoire de l’exploitation pétrolière Merkwiller-Pechelbronn, dimanche 22 septembre 2024.

Visite libre d’un musée consacré à l’histoire de l’exploitation pétrolière Merkwiller-Pechelbronn Bas-Rhin

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Découverte de l’évolution de l’exploitation dans la région, et les différents usages de cette ressource.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le Musée Français du Pétrole retrace toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe qui fut en activité entre 1740 et 1970. Vous verrez l’évolution de l’exploitation dans la région, et les différents usages de cette ressource. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

4 rue de l’École

Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

L’événement Visite libre d’un musée consacré à l’histoire de l’exploitation pétrolière Merkwiller-Pechelbronn a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte