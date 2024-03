Visite libre d’un jardin impressionniste Jardin de Nancy Roques, samedi 1 juin 2024.

Visite libre d’un jardin impressionniste Profitez de la nouvelle édition de « Rendez-vous aux jardins » pour découvrir librement ce jardin impressionniste qui ravira vos cinq sens ! 1 et 2 juin Jardin de Nancy Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Profitez de la nouvelle édition de « Rendez-vous aux jardins » pour découvrir librement ce jardin impressionniste qui ravira vos cinq sens !

Jardin de Nancy Au village, Roques, Gers, Occitanie Roques 32310 Gers Occitanie 06 08 18 52 15 Jardin privé de 2 hectares niché dans la cour d’une vieille bâtisse, sous un majestueux pin parasol. Jardin impressionniste avec de nombreuses vivaces et graminées aux couleurs subtiles et aux textures variées. Verger, bambouseraie. Potager. entre Condom et Vic-Fezensac sur la D 35, place du village. Parking, animaux non admis.

©Nancy Hushion