Visite libre du parc Centre d’art contemporain de la Matmut Saint-Pierre-de-Varengeville, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du parc Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Centre d’art contemporain de la Matmut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2024 partez à la chasse au 5 sens!

Composé d’un vaste parc, de jardins variés et d’œuvres monumentales, mais aussi d’un château normand du XIXe siècle qui abrite des expositions, le Centre d’art contemporain est un lieu atypique de la campagne rouennaise. Six hectares sont ponctués d’oeuvres monumentales et de jardins thématiques qui évoluent au rythme des saisons.

Venez donc explorer vos sens lors de balades enivrantes entre art et nature pour bien commencer l’été.

Le parc est labellisé Tourisme et Handicap pour les quatre formes de handicap.

Pour toutes questions concernant des besoins spécifiques, veuillez nous contacter à contact@matmutpourlesarts.fr

Centre d’art contemporain de la Matmut 425 rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:contact@matmutpourlesarts.fr »}] Libre d’accès et ouvert à tous, petits et grands,

amateurs ou connaisseurs… le Centre d’art

contemporain est un lieu dédié aux expositions

temporaires d’artistes émergents et confirmés.

Le Centre d’art contemporain de la Matmut

ouvre au public en décembre 2011.

Cet édifice du XVIIe siècle est bâti sur l’ancien

fief de Varengeville appartenant à l’Abbaye

de Jumièges et devient en 1887 la propriété

Gaston Le Breton (1845-1920), directeur

des musées départementaux de Seine-

Maritime (Musée des Antiquités, Musée de

la Céramique et Musée des Beaux-Arts de

Rouen). Ce dernier fait raser le château,

jugé trop en ruines, et le reconstruit quasi à

l’identique. Seul le petit pavillon (gloriette) de

style Louis XIII est un témoignage de l’édifice

d’origine. Après plusieurs années de travaux

de 1891 à 1898, des peintres, sculpteurs,

musiciens et compositeurs s’y retrouvent.

Au rythme des saisons, dans le parc de

6 hectares, se dessine une rencontre entre

art et paysage (arboretum, jardin japonais,

roseraie). La galerie de 500 m² est dédiée

aux expositions temporaires, aux ateliers

pour enfants, aux visites libres et guidées.

Inscrite sur le fronton du château, la devise

Omnia pro arte (« Tout pour l’art ») est plus

que jamais vivante grâce à l’action culturelle

du Groupe Matmut incarnée par Matmut

pour les arts. Parking à l’entrée du parc. Accueil des personnes à mobilité réduite. À 20 minutes de Rouen, par l’A150 : vers Barentin, sortie La Vaupalière, direction Duclair. En bus, ligne 26 : départ Rouen – Mont-Riboudet (arrêt Saint-Pierre-de- Varengeville – salle des fêtes).

© Arnaud Bertereau