Visite libre du Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration Strasbourg, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration Programme de la soirée au Musée Tomi Ungerer : Samedi 18 mai, 19h00 Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration Entrée gratuite sans réservation

Programme de la soirée au Musée Tomi Ungerer :

De 19h à minuit

« Boogie woogie dans les musées » : présentation d’un projet mené avec des élèves de Strasbourg et de Bordeaux pour explorer d’une façon inédite les collections des musées à travers les thèmes de l’esclavage, du racisme et de l’oppression, mais aussi de l’émancipation par la créativité, rez-de-jardin

En partenariat avec FRAME (French American Museum Exchange) et le Musée d’Aquitaine de Bordeaux

À 19h et à 21h

Visites flash : « Images mouvantes », rez-de-chaussée

De 19h à 22h en continu

Les animaux de Tomi : lectures d’albums pour tous avec le Musée Zoologique.

Des histoires et des animaux à écouter, à observer… et même à toucher ! Rez-de-

Chaussée

De 19h à 23h30

« Musique dans la file » : sextet intergénérationnel de jazz groovy pour vous accueillir au musée avec Erwin Siffer (piano), Jérôme Fohrer (contrebasse), Francesco Rees (batterie), Yulia Vydovska (chant), Mathieu Genelot (saxophone tenor) et Bastien Griat (saxophone alto)

De 19h30 à 23h30, en continu

« La tête dans le gazon » : mixez des mots, des typos tout au long de la soirée pour parler de soi, des autres avec un atelier collaboratif et les étudiants « Musées pour tous ?! » de l’Université de Strasbourg, rez-de-chaussée

À 20h et à 22h

« Julie Doucet, une rétrospection », 1er étage

À 20h30 et à 21h30

« Je suis un K » : lectures des poèmes de Julie Doucet par la comédienne Anne Ayçoberri, en extérieur

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration Villa Greiner 2 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 69 06 37 27 http://www.musees.strasbourg.eu Depuis fin 2007, la Villa Greiner se constitue d’un fond important de 11000 dessins de Tomi Ungerer, donnés par sa ville natale. Dessinateur et illustrateur, il est né en 1931 à Strasbourg.

L’ensemble est présenté par roulements dans un parcours thématique d’environ 300 œuvres originales comportant dessins, livres pour enfants, dessins satiriques et publicitaires ainsi que des œuvres érotiques. Une sélection de l’œuvre graphique de l’artiste, mise en contexte avec le dessin d’illustration des XXe et XXIe siècles, est également à découvrir. Tramway Station Place de la République-Musée Tomi Ungerer

