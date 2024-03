Visite libre du jardin de Patrick Jardin de Patrick Butot, samedi 1 juin 2024.

Visite libre du jardin de Patrick Visite du jardin de Patrick, le 1er juin 2024 concert de musique classique à partir de 17h00 avec le Quatuor Choeur Battant 1 et 2 juin Jardin de Patrick

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Visite du jardin de Patrick, le 1er juin 2024 concert de musique classique à partir de 17h00 avec le Quatuor Choeur Battant

Le jardin de Patrick ouvert le 1er et 2 juin 2024 / le 15 et 16 juin 2024

Jardin de Patrick 22 route d’Hugleville-en-Caux,76890 Butot Butot 76890 Seine-Maritime Normandie Entre Pavilly et Tôtes, en Pays de Caux, « Le Jardin de Patrick », membre de la SHD76 filiale de la Société Nationale d’Horticulture de France, s’offre à vous. Les ondulations d’une charmille, ouvrant la vue sur le jardin, invitent le passant à franchir la grille rouge. Depuis la longère au bord de la mare, différentes perspectives vous incitent à la promenade, ponctuée de sculptures, bustes, cages à oiseaux, vitrail de Pierrot Walbrecq … Chaises et bancs vous feront profiter de points de vue pour observer, sentir, écouter. La Chine vous accueillera avec sa pagode entourée de Cornus, Hydrangea, Acer. Autour du bassin, c’est le domaine des graminées (miscanthus zébrés, dactyles, fétuques) accompagnées de vivaces colorées, bercées par le vent et le chant de l’eau qui chute dans la rivière. Des « Mixed-Border » et des massifs traités par couleurs apportent lumière et mouvement. Le Cornus variegata horizontalis, l’Eucalyptus, le Cotinus purpureus, le sureau, le wegelia panaché, l’olivier de Bohème évitent la monotonie et donnent de la vie. Les visiteurs m’ont dit y avoir trouvé une paix intérieure et découvert plein de surprises. Alors, si vous aussi, voulez le découvrir, nous vous accueillerons avec plaisir accès libre

PATRICK BEAUCOURT