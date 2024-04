Visite libre du Domaine départemental de Méréville Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois, samedi 1 juin 2024.

Emblématique des jardins dits pittoresques ou anglo-chinois, le parc de Méréville a été imaginé à la fin du XVIIIème siècle. Dès 1784, le marquis de Laborde, propriétaire des lieux et commanditaire impliqué, s’entoure des artistes les plus en vogue pour concevoir ses jardins. L’architecte François-Joseph Bélanger remodèle le paysage du site, puis le peintre Hubert Robert lui succède et parfait le projet initial en créant des « tableaux naturels » visant à reconstituer une nature idéalisée. Durant 10 ans, ce sont ainsi jusqu’à 400 ouvriers qui œuvrent à ce chantier colossal. La composition générale du site et de nombreux éléments fondateurs (rivière, ponts et îles, grottes et enrochements, etc.) ont subsisté au fil du temps, faisant ainsi du domaine de Méréville l’un des rares témoins de ce type de jardins parvenus jusqu’à nous.

Propriété du Conseil Départemental de l’Essonne depuis 2000, le domaine de Méréville a fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux de restauration. Il est ouvert au public depuis 2018.

Domaine départemental de Méréville 8 rue Voltaire 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France

Le domaine de Méréville, propriété du Conseil Départemental de l'Essonne depuis 2000, est l'un des plus remarquables jardins pittoresques et anglo-chinois créé à la fin du 18e siècle en France.

De scène en scène, le promeneur d’aujourd’hui découvre sa particularité : être aménagé comme un « tableau naturel » fondé sur l’art de surprendre et d’émerveiller.

L’intérêt environnemental du domaine, qui compte des écosystèmes variés, s’ajoute à l’intérêt patrimonial du site déjà considérable.

L’acquisition du parc par le Conseil départemental de l’Essonne relève d’une détermination politique de réhabilitation, d’aménagement et de valorisation du site. Le Département entend ainsi participer à la valorisation du patrimoine bâti et paysager en conduisant des actions d’information et de sensibilisation sur les parcs et jardins historiques de l’Essonne.

Le parc est ouvert les week-end et en semaine d’avril à octobre lors de visites libres ou guidées.

Se renseigner auprès de l’Office du tourisme de Méréville afin de connaitre le calendrier des visites.

Les groupes scolaires sont accueillis toute l'année.

