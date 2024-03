Visite libre de l’exposition « Project Space #3 Sports gaéliques » Centre Culturel Irlandais Paris, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 20h00 Centre Culturel Irlandais

Tout au long du premier semestre 2024, la salle d’exposition du Centre Culturel Irlandais se transforme en un espace évolutif, dédié aux projets expérimentaux : installations, performances et conversations se succéderont au fil des semaines et mois pour explorer les liens étroits entre arts et sport.

Pour la troisième phase de ce Project Space dédiée aux sports gaéliques, nous présentons des tirages originaux en édition limitée commandés auprès de Camán & Co., qui apporte son style graphique et moderniste à la tradition sportive irlandaise. Créé par la harpiste et artiste sonore Una Monaghan dans le comté de Kilkenny, où l’amour du hurling est tangible, le film And The Goals Will Come marie harpe, basson, percussions et joueur de hurling.

Les portraits en noir et blanc d’Amelia Stein donnent à voir des sportifs membres des forces de défense irlandaises, tandis que les photographies de Paul Carroll capturent les changements saisonniers des terrains de sports gaéliques. James L. Hayes explore l’héritage et la pratique du « road bowling » (bowling sur route), joué en Irlande depuis le 17e siècle.

Le court métrage Abú, du danseur et chorégraphe Fearghus O Conchúir, célèbre l’engagement, la prévenance et la passion nécessaires pour former une équipe solide ; son œuvre précédente intitulée Match est un duo masculin qui a pour cadre un Croke Park vide, temple du sport gaélique.

Exposition visible jusqu’au 19 mai 2024 – entrée libre

Lundi-dimanche : 14h-18h (jusqu’à 20h le mercredi)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.centreculturelirlandais.com https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.instagram.com/centreculturelirlandais/;http://www.facebook.com/ccirlandais Situé dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais, en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative.

