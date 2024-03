Visite libre de l’exposition « Old Ireland in Colour » Centre Culturel Irlandais Paris, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

En collaboration avec Tourisme Irlandais, le Centre Culturel Irlandais est heureux de présenter cette saisissante sélection de photographies extraites des best-sellers Old Ireland in Colour. Parue à l’automne 2020 chez Merrion Press, la première des trois éditions s’est vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires, devenant rapidement un objet populaire et un véritable phénomène éditorial. A partir d’images d’archives issues de collections de musées et bibliothèques, les universitaires John Breslin et Sarah-Anne Buckley ont utilisé de nouvelles techniques de colorisation, s’appuyant sur de minutieuses recherches sur la couleur des yeux, des cheveux, les vêtements ou uniformes, les traditions et le folklore. Par ces étonnants procédés de mise en couleurs et contexte, ils témoignent d’une époque et font revivre l’Irlande des 19e et 20e siècles à travers paysages, portraits historiques et scènes de la vie quotidienne.

Exposition organisée avec le soutien du comité de jumelage Galway Lorient.

Exposition visible jusqu’au 19 mai 2024 – entrée libre

Lundi-dimanche : 14h-18h (jusqu’à 20h le mercredi)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

© Centre Culturel Irlandais

©Old Ireland in Colour