Visite libre de l’exposition « Fiction Théorie Panier » de Natsuko Uchino Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Rochechouart, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 19h30 Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Gratuit. Entrée libre.

Pour la nuit des musée 2024, le chateau de Rochechouart vous invite à découvrir l’exposition de Natsuko Uchino.

Née en 1983 au Japon, Natsuko Uchino est diplômée de la Cooper Union à New York en 2007. Son parcours est autant façonné par l’expérience agricole et rurale que par le réinvestissement des techniques traditionnelles dans une recherche sensible et d’apprentissage.

Le travail de la terre est l’un des points d’entrée dans son œuvre. Il marque un engagement du geste dans un temps plus étendu, cherchant à construire une voie originale face à l’accélération de la transformation mécanique et digitale des modes de production et de subsistance.

Natsuko Uchino développe ainsi une pratique transversale entre l’art et l’écologie. A travers une approche holistique de l’art, elle revisite l’histoire des techniques et des savoir-faire en déjouant les hiérarchies entre les disciplines. Elle cherche en cela à ré-apprivoiser les processus de fabrication, de transformation et d’assemblage lié à l’artisanat et aux techniques vernaculaires.

Pour sa première exposition personnelle dans une institution muséale française, Natsuko Uchino entrelace au sein des espaces les récits. Plus qu’un simple hommage à l’écrivaine américaine Ursula K. Le Guin, « Fiction Théorie Panier » dessine une manière d’habiter le monde entre permanence des gestes et savoirs séculaires, écologie politique du réemploi et expérimentation de la matière.

Ces dernières années, le travail de Natsuko Uchino a notamment été exposé à la 40th EVA International, Irland Biennal, à la Kunsthal Charlottenborg de Copenhague et encore au Musée d’art moderne de la Ville de Paris.

Natsuko Uchino vit et travaille à Belvézet (Gard). Elle est coordinatrice du Master Art et Géo-Matériaux (MAGMA), ESAD TALM – Le Mans. Natsuko Uchino est representée par la Galerie Allen, Paris et Sorry We Are Closed, Bruxelles.

Cette exposition est réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine et en collaboration avec la Fondation d’entreprise Martell (Cognac), le Moulin du Got (Saint- Léonard-de-Noblat), les entreprises Blanchon (Limoges), Bonnichon (Linards), Feutres Depland (Saint-Junien), la Maison de la Réserve-Espace Météorite Paul Pellas (Rochechouart) et DTER design & territoire (Limoges).

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du château, 87600, Rochechouart, France Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 03 77 77 http://www.musee-rochechouart.com

@ Aurélien Mole