Visite libre de la collection de 2500 variétés au jardin d’iris Jardin d’iris Bubry, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Vous pouvez vous promener librement dans les allées du Jardin d’iris, pour admirer et sentir leur parfum. Plus de 2500 variétés d’iris sont exposées sur un peu plus d’un hectare. Vous pourrez noter toutes les améliorations faites au cours des années tant dans la forme que le nombre de fleurs sur une même tige et les associations de couleurs de plus en plus recherchées.

Jardin d’iris Trévingard, 56130, Bubry, Morbihan, Bretagne Bubry 56310 Morbihan Bretagne 02 97 51 73 20 http://www.jardindiris-bubry.com Une exceptionnelle collection d’iris venus du monde entier, enrichie chaque année des meilleures créations. Plus de 2 000 variétés y sont exposées sur 1 ha.

« Pourquoi l’iris ? Aucune autre fleur n’offre cette palette de couleurs, de formes et de parfums et c’est ce qui nous a passionnés ».

©AlainChapelle