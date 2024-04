Visite : Le jardin botanique avec l’ethnologue Alain Renaux Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard, samedi 1 juin 2024.

Visite : Le jardin botanique avec l’ethnologue Alain Renaux Tout savoir sur le jardin et ses plantations ? Savez-vous faire chanter les plantes ? lesquelles déguster ? lesquelles renifler ? Venez poser vos questions. Samedi 1 juin, 10h00 Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles Gratuit. Tout public.

Tout savoir sur le jardin et ses plantations ? Savez-vous faire chanter les plantes ? lesquelles déguster ? lesquelles renifler ? Venez poser vos questions.

Alain Renaux est incollable et donnera envie à tous d’avoir la main verte !

Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles 5 rue de l’industrie 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Le Moulinet Gard Occitanie 04 66 85 10 48 http://www.maisonrouge-musee.fr Autour du musée consacré à la vie cévénole et en complément de ses collections, jardin paysager botanique privé créé par Alain Renaux, ethnobotaniste du CNRS, sous forme d’un jardin de cueillette des légumes et plantes aromatiques qui faisaient partie de l’ordinaire des Cévenols et étaient connues pour leurs usages ludiques, médicinaux et vétérinaires, alimentaires ou tinctoriaux. Il a également été choisi de présenter certaines plantes toxiques à des fins pédagogiques.

Le parc est planté d’une vingtaine d’arbres dont certains étaient utilisés en menuiserie et ébénisterie : peuplier noir, hêtre, frêne, bouleau, merisier ou encore aubépine, et d’autres (osier, frêne, châtaignier) qui servaient à la réalisation de manches d’outils, de petit outillage pour la récolte des châtaignes et d’objets domestiques en vannerie. Éolienne, puits à roue et salon de thé. à 28 km d’Alès, sur la D 907, 5 rue de l’industrie, parking

