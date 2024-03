Visite hors les murs: Le monde des Yakunoi MEG Genève, mardi 25 juin 2024.

Visite hors les murs: Le monde des Yakunoi Visite commentée à l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Exposition virtuelle. Le mardi 25 juin à 11h. Mardi 25 juin, 11h00 MEG CHF 0.-

Le monde des Yakuanoi

Exposition virtuelle de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur les savoirs traditionnels.

Une exposition virtuelle à 360° sur la propriété intellectuelle relative aux savoirs traditionnels, aux expressions culturelles traditionnelles et aux ressources génétiques

Rejoignez-nous à l’OMPI à Genève pour cette visite commentée ! Embarquez pour un voyage captivant dans le monde fictif des Yakuanoi, une exposition virtuelle où les savoirs traditionnels et la propriété intellectuelle prennent vie. L’exposition combine des ressources audiovisuelles et des ressources écrites. Elle vise à illustrer de manière exhaustive les principaux enjeux et les principales difficultés rencontrées par les peuples autochtones, ainsi que par les communautés locales, pour protéger et promouvoir leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles en tant que propriété intellectuelle.

Cette visite a lieu à l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) : 34, chemin des Colombettes, 1211 Genève 20

Inscription obligatoire: https://wipo.libcal.com/

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est l’instance mondiale chargée des politiques, des services, de l’information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle.

© MEG