Visite historique dans un cadre bucolique Château de Saveilles Paizay-Naudouin, samedi 1 juin 2024.

Visite historique dans un cadre bucolique Itinéraire bucolique ou historique dans le parc du château 1 et 2 juin Château de Saveilles 8€, 6€ pour les enfants à partir de 8 ans et les groupes > 15 personnes, gratuit pour les -8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le parc, entièrement clos de murs, laisse deviner au travers de ses alignements d’arbres ou tout au long des douves qui l’enserrent depuis sept siècles, cet imposant château fort (XIVe siècle), agrandi en demeure Renaissance (XVIe siècle). Promenade bucolique ou historique, pourquoi pas l’alliance des deux ? À vous de le découvrir !

Château de Saveilles 1 rue du Château 16240 Paizay-Naudouin 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 08 17 36 15 https://www.chateausaveilles.fr https://www.chateausaveilles.fr/visite/ Château situé en nord-Charente, Saveilles allie les caractéristiques du château fort à celles du château de plaisance, et se dresse depuis le XIVe siècle près du bourg de Paizay-Naudouin (Charente), au croisement de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, à mi-chemin entre Niort et Angoulême.

Les XIVe, XVIe et XIXe siècles s’y côtoient harmonieusement.

Vous pourrez découvrir et admirer les extérieurs, entourés de douves en eau, comprenant deux corps de logis disposés en équerre avec une tour à leur extrémité.

C’est un ensemble carré, isolé de la terre ferme par de vastes douves remplies d’eau et soutenues par des murailles. On y accède par deux ponts de pierre, fixes, qui depuis la Révolution, ont remplacé le pont-levis à bascule au sud et le pont tournant à deux arches au nord, défendant autrefois l’accès au château.

La cour d’entrée comprend un long bâtiment des communs et des tours d’angle.

À découvrir :

– La tour de la prison, avec ses canonnières, au nord,

– La grosse tour, avec ses meurtrières, archères et mâchicoulis, au sud,

– Les deux autres côtés, nord et couchant, du carré délimitent une cour intérieure au milieu de laquelle se dresse un grand puits,

– Et bien d’autres choses à découvrir en venant le visiter…

La visite du parc avec vue sur le château permet une déambulation bucolique… Parking dans la rue du village, accès par voiture ou car, accès par vélo

©FrenchBaroudeur