Visite guidées du dimanche au Musée de la Résistance Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua, dimanche 5 mai 2024.

Visite guidées du dimanche au Musée de la Résistance Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua Ain

Profitez désormais des visites guidées du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain tous les dimanches de mars à juin, à 10h30 et à 15h (hors jours d’animations et hors vacances scolaires).

2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-06-30

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye

Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes musee.resistance@ain.fr

