VISITE GUIDEE SEIGNEURIE DE PEYRAT Pézenas, lundi 3 juin 2024.

Visites guidées du domaine, de la chapelle, des jardins et de la cave de la Seigneurie de Peyrat.

Vous pourrez y admirer la chapelle du XVIIème siècle et ses fresques, vous balader dans les jardin et le vignoble en ayant des explications sur la vinification.

Vous pourrez également déguster les vins du Domaine accompagnés de produits du terroir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 11:00:00

fin : 2024-09-30 12:00:00

Route de Roujan

Pézenas 34120 Hérault Occitanie info@depeyrat.com

