Visite guidée: Saveurs, Jeux et Traditions CIAP Bayonne, samedi 4 mai 2024.

Visite guidée: Saveurs, Jeux et Traditions CIAP Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Invisible mais si présent, le patrimoine immatériel résonne dans toute la ville au ryhtme des saisons. Jeux et traditions, hérités des cultures gasconne et basque, animent les quartiers. Un parcours dans les Grand et Petit Bayonne pour découvrir ce patrmoine vivant, qui s’écoute, se pratique, se transmet, se partage et se réinvente de génération en génération. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:30:00

fin : 2024-05-04 16:30:00

CIAP 7 Rue des Gouverneurs

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite guidée: Saveurs, Jeux et Traditions Bayonne a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Bayonne