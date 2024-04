VISITE GUIDEE « LES ESSENTIELS DU HELLFEST » Clisson, mardi 23 juillet 2024.

VISITE GUIDEE « LES ESSENTIELS DU HELLFEST » Clisson Loire-Atlantique

Découverte des nombreuses sculptures et installations qui reflètent l’esprit du Hellfest et de la musique métal.

Le site du Hellfest est devenu un lieu incontournable de visite pour découvrir un monde à part avec sa propre architecture faite de toles, de rouille et d’os, ponctués de sculptures et installations uniques. Cette visite vous transportera dans cet autre univers celle du métal ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 15:00:00

fin : 2024-07-23

Rue du Champ Louet

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil.clisson@levignobledenantes.com

L’événement VISITE GUIDEE « LES ESSENTIELS DU HELLFEST » Clisson a été mis à jour le 2024-03-30 par eSPRIT Pays de la Loire