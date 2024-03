[Visite guidée] Le Pont Colbert, la restauration d’un monument Dieppe, samedi 25 mai 2024.

[Visite guidée] Le Pont Colbert, la restauration d’un monument Dieppe Seine-Maritime

Le pont Colbert, Monument historique dieppois, bénéficie d’une restauration d’ampleur en cette année 2024. En son absence, nous vous proposons une rencontre, dans nos locaux, le dernier samedi de chaque mois, d’avril à juin. Nous évoquerons les objectifs et le déroulement du chantier et ferons le point sur les travaux en cours. Ce sera aussi l’occasion de redécouvrir l’histoire de ce témoin de la transformation du port de Dieppe et de l’histoire industrielle dieppoise.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25

Place Louis Vitet

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dvah@mairie-dieppe.fr

