Visite guidée « Le jardin au fil des saisons » Musée des Impressionnismes Giverny Giverny, vendredi 18 octobre 2024.

Visite guidée « Le jardin au fil des saisons » Musée des Impressionnismes Giverny Giverny Eure

Un vendredi par mois, notre chef jardinier vous propose une visite guidée du jardin du musée. Entre promenade à la découverte des plantes et fleurs et astuces de jardinage, vous repartirez avec de nombreuses idées à mettre en pratique dans votre jardin !

Un jardin organisé en chambres de couleurs.

Le jardin du musée des impressionnismes Giverny, imaginé par le paysagiste américain Mark Rudkin, est un véritable éloge de la couleur. Organisé de façon symétrique le long d’une allée centrale et scandé de haies mêlant hêtres et thuyas émeraude, il se compose de chambres monochromes, consacrées à chacune des couleurs primaires ainsi qu’au noir et au blanc, et de parterres thématiques rassemblant rosiers ou plantes aromatiques. A l’extrémité du jardin, une prairie fleurie de 2 000 m2 rend hommage à Claude Monet en se parant de coquelicots et de meules de foin au fil des saisons.

Les secrets de jardinage de notre chef jardinier

Notre chef jardinier vous propose d’explorer en sa compagnie cet espace structuré et contemporain qui ne se laisse découvrir que petit à petit, au fur et à mesure de la déambulation. Tout au long de cette promenade colorée, il vous livrera ses secrets de jardinage et répondra à toutes vos questions. Ce moment de partage vous donnera ainsi quelques clés pour composer votre propre jardin !

Un vendredi par mois, notre chef jardinier vous propose une visite guidée du jardin du musée. Entre promenade à la découverte des plantes et fleurs et astuces de jardinage, vous repartirez avec de nombreuses idées à mettre en pratique dans votre jardin !

Un jardin organisé en chambres de couleurs.

Le jardin du musée des impressionnismes Giverny, imaginé par le paysagiste américain Mark Rudkin, est un véritable éloge de la couleur. Organisé de façon symétrique le long d’une allée centrale et scandé de haies mêlant hêtres et thuyas émeraude, il se compose de chambres monochromes, consacrées à chacune des couleurs primaires ainsi qu’au noir et au blanc, et de parterres thématiques rassemblant rosiers ou plantes aromatiques. A l’extrémité du jardin, une prairie fleurie de 2 000 m2 rend hommage à Claude Monet en se parant de coquelicots et de meules de foin au fil des saisons.

Les secrets de jardinage de notre chef jardinier

Notre chef jardinier vous propose d’explorer en sa compagnie cet espace structuré et contemporain qui ne se laisse découvrir que petit à petit, au fur et à mesure de la déambulation. Tout au long de cette promenade colorée, il vous livrera ses secrets de jardinage et répondra à toutes vos questions. Ce moment de partage vous donnera ainsi quelques clés pour composer votre propre jardin ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 15:30:00

fin : 2024-10-18

Musée des Impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

L’événement Visite guidée « Le jardin au fil des saisons » Giverny a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération