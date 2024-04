Visite guidée Le Décollé et ses villas Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire, vendredi 19 juillet 2024.

Avant de profiter d’une vue imprenable sur la Côte d’Émeraude et d’un paysage somptueux sur la Pointe du Décollé, laissez-vous conter l’histoire fabuleuse du lotissement des Mielles.

Imaginez-vous un endroit fait de pâtures où poussaient chardons et ajoncs autrefois… Et pourtant… les constructions

se développeront petit à petit avec l’avènement des bains de mer et le quartier deviendra celui que nous connaissons aujourd’hui, avec ses villas majestueuses aux styles variés, fièrement bâties entre la Grande Plage et la plage de Longchamp.

En compagnie d’un guide, arpentez les rues du Décollé et observez cette collection éclectique et unique. Un incontournable à Saint-Lunaire !

Durée 2h. Départ Bureau Information Tourisme, 72 Boulevard du Général de Gaulle, 35800 Saint-Lunaire.

Tarif plein 8 €

Tarif réduit (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima

sociaux, PMR) 6 €

Gratuit 7 ans

* Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:30:00

fin : 2024-07-19 12:30:00

Bureau Information Tourisme 72 Bd du Gal de Gaulle

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne info@dinardemeraudetourisme.com

