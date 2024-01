Visite guidée « le Crozant d’autrefois » Crozant, mercredi 3 avril 2024.

Visite guidée « le Crozant d’autrefois » Crozant Creuse

Une visite qui démarre au rez-de-chaussée du musée et se poursuit hors les murs, permettant aux visiteurs de replacer l’Hôtel Lépinat dans son contexte historique, et de découvrir, à l’aide de cartes postales anciennes et d’anecdotes, la vie qui animait le village à la Belle Epoque.

À partir de 10 ans. Tarif 8,90€

Hôtel Lépinat

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:30:00

fin : 2024-04-03 16:30:00



L’événement Visite guidée « le Crozant d’autrefois » Crozant a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Pays Dunois