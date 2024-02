[Visite guidée] Histoire(s) de Martin-Église Martin-Église, samedi 24 février 2024.

[Visite guidée] Histoire(s) de Martin-Église Martin-Église Seine-Maritime

Notre récit commence il y a plus de 1 000 ans. Dieppe n’existait pas encore. Ni sa ville, ni son port. Leurs origines ? Vous les trouverez quelques kilomètres au sud, à Martin-Église.

Il faut s’y promener pour comprendre. Traverser ses ponts, s’y arrêter, contempler le paysage et l’Eaulne sous nos pieds. “Pittoresque”, “bucolique” et “mystérieuse”, ainsi les chroniqueurs d’autrefois décrivaient Martini-Ecclesia.

De briques, de pierres, de chaume, d’eau et de vert on croirait sa quiétude immuable, vivre dans une carte postale. Mais ne vous-y trompez pas ! Car avant les balades en barque, les Grands Prix automobiles et les célèbres rendez-vous du Clos Normand, la grande Histoire valut au bourg son lot de bouleversements pillages, querelles, faits-divers et guet-apens.

Réservation obligatoire

Martin-Eglise

Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

