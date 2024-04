Visite guidée et commentée du Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon Pontorson, lundi 30 septembre 2024.

Visite guidée et commentée du Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon Pontorson Manche

Découvrir le Prieuré du Mont-Saint-Michel autrement

Des guides conférenciers proposent entre les mois d’avril et octobre, neuf visites guidées et commentées du Prieuré du Mont-Saint-Michel. Ils invitent à découvrir 1000 ans d’histoire culturelle, spirituelle et patrimoniale liés à l’histoire du Mont et de sa Baie. En effet, entre le VIIIe siècle et aujourd’hui, le Prieuré a été tour à tour le grenier à blé des moines, puis le centre d’une baronnie importante avant d’être un lieu de villégiature pour les bâtisseurs de la Merveille. Aujourd’hui que ce soit la grange à dîmes, le colombier ou encore le Logis de l’Abbé, tous ces bâtiments médiévaux renaissent sous l’impulsion de la Fondation du Mont-Saint-Michel qui depuis 10 ans fait de ce lieu d’exception un lieu d’accueil et de culture.

Nombre de places limité

Durée 1h30

Réservation obligatoire sur le site de l’Office du Tourisme https://reservation.ot-montsaintmichel.com

Agenda des prochaines visites à 14h30 jeudi 2 mai, mercredi 5 juin, samedi 22 juin, mardi 16 juillet, lundi 29 juillet, mardi 6 août, vendredi 13 septembre, lundi 30 septembre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-30 14:30:00

fin : 2024-09-30

Ardevon 2 rue du Prieuré

Pontorson 50170 Manche Normandie

L’événement Visite guidée et commentée du Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson a été mis à jour le 2024-03-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts