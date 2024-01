Visite guidée du Théâtre du Châtelet FR/LSF Théâtre du Châtelet Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 11h00 à 12h15

.Tout public. payant

20€ / 14€ pour la personne sourde ou malentendante

Visite du Théâtre du Châtelet en LSF en partenariat avec Des Mots des Arts.

Venez découvrir la scène, la salle à l’italienne, le grand foyer et les différents espaces restaurés…Mais également l’architecture du Théâtre et sa programmation qui depuis 1862 a vu se succéder sur le plateau créations mondiales et artistes illustres. Cette visite guidée est tout public, traduite en Langue des Signes Française, afin d’être accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.chatelet.com/visites/ +33183961505 contact@desmotsetdesarts.com

© Thomas Amouroux