Visite guidée du jardin botanique la palette des couleurs La palette des couleurs Chabeuil, samedi 1 juin 2024.

tarifs 5 euros pour les adultes ; gratuit pour les enfants

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

La déambulation dans le jardin s’accompagne des commentaires de la créatrice du jardin, elle permet un échange avec les visiteurs ; et si ces derniers souhaitent s’égarer dans le jardin aux multiples coins aménagés, ils peuvent se promener à leur gré dans les dédales du jardin et profiter ainsi de sa poésie.

La palette des couleurs 10, rue des tourterelles 26120 Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475591316 »}] Jardin privé de 5000 m² aux ambiances variées bassin aquatique à tendance zen, végétation méditerranéenne, potager en carrés d’inspiration médiévale, mixed-borders à l’anglaise (rosiers anciens et modernes), arbustes rares et plantes vivaces.

©Josiane Weitz