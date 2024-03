VISITE GUIDÉE DE SAINTE-ENIMIE – SANDIE BLANC Gorges du Tarn Causses, samedi 1 juin 2024.

Bénéficiant de son label « Les plus beaux villages de France », le village de Sainte-Énimie vous invite à faire sa connaissance. Berceau de légendes, ses rues et architectures médiévales seront le décor parfait pour faire la découverte de la Princesse Énimie, fille de Clotaire II, qui donna, suite à une légende bien connue des lozériens, son nom au village.

Histoires médiévales, légendes très ancrées dans le village vous seront dévoilées tout au long d’un parcours en lézardant dans ruelles de Sainte-Énimie.

Sandie Blanc, conteuse, vous livrera les secrets surprenant du village qui une ambiance singulière aux différents lieux qui construisent Saint-Énimie.

1h30 de différents récits alternant légendes historiques, anecdotes populaires qui vous feront découvrir l’envers de ce village mythique.

Visites du village sur réservation: 06.52.01.75.43 par SMS

Tarif: 12 € par personne à partir de 15 ans, 5 € de 7 à 15 ans

Pour d’autres dates ou villages ( Ispagnac, Barre des Cévennes, Meyrueis) contacter Sandie Blanc. 5 5 EUR.

Début : 2024-06-01 17:30:00

fin : 2024-06-01 19:00:00

Devant l’Office de Tourisme

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

