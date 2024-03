Visite guidée de l’exposition : l’impressionnisme et la mer Musée des impressionnismes Giverny, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée de l’exposition : l’impressionnisme et la mer Découvrez gratuitement l’exposition « L’Impressionnisme et la mer » en compagnie de nos guides, qui vous révèleront les grandes idées et les petits secrets des œuvres présentées. Samedi 18 mai, 17h30 Musée des impressionnismes Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:30:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:30:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Découvrez gratuitement l’exposition « L’Impressionnisme et la mer » en compagnie de nos guides, qui vous révèleront les grandes idées et les petits secrets des œuvres présentées.

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny 27620 Eure Normandie 02 32 51 94 65 http://www.mdig.fr https://twitter.com/mdig27620;https://fr-fr.facebook.com/mdig.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/nuit-des-musees-2024-visite-guidee-de-l-exposition-l-impressionnisme-et-la-mer »}] À 1 heure entre Paris et Rouen, découvrez les chefs-d’œuvres des maîtres de l’impressionnisme dans le village historique de Giverny.

© Musée des impressionnismes Giverny

© Aurélien Papa