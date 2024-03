Visite guidée de l’arboretum de la Sédelle Arboretum de la Sédelle Crozant, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée de l’arboretum de la Sédelle Philippe Wanty, propriétaire et créateur de l’arboretum de la Sédelle, vous propose une viste commentée d’environ 1h30. 1 et 2 juin Arboretum de la Sédelle 8 euros par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Arboretum de la Sédelle 2 Villejoint, 23160 Crozant, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 89 83 16 http://www.arboretumsedelle.com L’Arboretum de la Sédelle abrite plus de 400 espèces végétales et révèle un camaïeu de couleurs en perpétuel mouvement. Apprivoisé et sculpté par Philippe et Nell Wanty, ce vallon autrefois abandonnée, est aujourd’hui classé « Jardin Remarquable ». L’admirable collection d’érables et autres richesses botanique se fond dans le paysage de bocage. Au grès des haies, murets, roches et landes, la découverte des jardins jusqu’à la rivière en fait un exemple unique du paysage jardiné.

© Marion Foulet