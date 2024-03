Visite guidée de la montagne du Roule Musée de la Libération Cherbourg-en-Cotentin, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée de la montagne du Roule La Montagne du Roule, au sommet de laquelle est édifié le musée de la LIbération, est l’un des symboles fort de Cherbourg. Ce promontoire du Massif Armoricain, culminant à 117 m d’altitude, veille et… Samedi 18 mai, 18h00, 21h00 Musée de la Libération Durée 1h30, RDV en bas de la montagne du Roule, prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

La Montagne du Roule, au sommet de laquelle est édifié le musée de la LIbération, est l’un des symboles fort de Cherbourg. Ce promontoire du Massif Armoricain, culminant à 117 m d’altitude, veille et surveille la ville depuis l’époque médiévale. Successivement ermitage, redoute, fort, forteresse, il est aujourd’hui encore propriété de la Marine. On y accédait par le plateau jusqu’au XIX° siècle. Au début du XX° siècle un petit chemin bucolique à flanc de coteau (les petites rampes) était le lieu de promenades des Cherbourgeois. Les militaires construisirent les grandes rampes (actuelle Montée des résistants) afin de faciliter l’accès au sommet des troupes et du matériel militaire.

Découvrez l’histoire de la Montagne à travers une visite guidée d’1h30.

Musée de la Libération Fort du Roule, Montée des résistants, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 20 14 12 http://www.cherbourg.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr »}] Le musée de la Libération, fondé en 1954 dans le fort du Roule, lieu stratégique occupé par les Allemands pendant la guerre, propose à travers son parcours « De l’ombre à la lumière » de découvrir la vie sous l’occupation et le rôle majeur du port de Cherbourg dans le ravitaillement des troupes alliées à partir de l’été 1944.

© Ville de Cherbourg-en-Cotentin