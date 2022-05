VISITE GUIDÉE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-L’ÉPINE Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

VISITE GUIDÉE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-L'ÉPINE
Évron, 13 juillet 2022
5 EUR

Joyau architectural du Moyen-Age, elle allie les styles gothiques et roman, ce qui lui confère tout son charme. L'origine de la construction de cette Basilique est fondée sur une légende du 7ème siècle. Venez-la découvrir avec un guide !

Départ et billetterie : Office de Tourisme de Sainte-Suzanne – Les Coëvrons, bureau d'information d'Évron.

info@coevrons-tourisme.com +33 2 43 01 63 75

