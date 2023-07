Dans tes rêves ! • La Grande surface Le Théâtre Laval, 26 avril 2024, Laval.

Si Dans tes rêves ! revisite la comédie musicale, c’est notamment en s’inspirant librement de la trame du film Billy Elliot de Stephen Daldry : l’histoire d’un jeune garçon passionné de danse et de son chemin vers l’émancipation face aux préjugés.

À l’instar de ses précédentes réalisations, Cendrillon et Belleville-les-Bains, le collectif lavallois a impliqué, sur le temps long et par nombre d’ateliers, les habitants du grand Saint-Nicolas. De tous âges et de tous horizons, ils ont œuvré avec les artistes à la réalisation d’une création commune mêlant à la fois danse, théâtre, marionnette, musique et chant. Un très beau projet artistique et citoyen, intergénérationnel et transdisciplinaire, qui enrichit autant les amateurs que les professionnels, et promet une stimulante et passionnante restitution au Théâtre.

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

