Visite guidée dans le cadre des Journées Européennes des métiers d'Art d'Ollioules Office de Tourisme d'Ollioules, 2 avril 2023, Ollioules

2023-04-02 09:30:00

Office de Tourisme d'Ollioules 116 avenue Philippe de Hautecloque

Ollioules

La visite débutera par un arrêt au Village des Ferronniers afin de présenter l'activité du Lycée Langevin dans la formation et la pratique de la ferronnerie d'art (démonstrations, usage de forges …).

