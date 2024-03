Escalade et sensations fortes dans les Calanques Camping les dauphins Saint-Cyr-sur-Mer, lundi 29 avril 2024.

Escalade et sensations fortes dans les Calanques dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 4 mai Camping les dauphins 415 € TTC avec transport selon ville de départ

Escalade & sensations fortes dans les Calanques

Le séjour aura lieu à St Cyr sur Mer et ses alentours.

Le but du séjour est de proposer des vacances sportives, sources de partage et de découverte, et de permettre à chaque jeune de progresser dans sa discipline, en partageant avec le groupe dans le respect de l’environnement. Visite de Cassis et de son marché, visite des Calanques sont également au programme.

Les jeunes pourront découvrir ou se perfectionner dans plusieurs activités :

– La pratique de l’escalade est prévue sur la commune de Cassis/La Ciotat sur les sites de Sémaphore, Port-Miou, Mallombre et Sormiou. Sites proposant une grande diversité de pratique sur des voies d’une longueur. Les sites proposés permettent de faire varier plusieurs facteurs afin de s’adapter au mieux à la progression de chaque jeune : des voies « école », des hauteurs plus importantes sur des voies cotées « facile » permettant de travailler l’aspect psychoaffectif, des voies courtes mais plus difficiles permettant de travailler la technique et l’engagement physique, des voies longues et techniques, des secteurs permettant le travail de manips de cordes…

– La pratique de la randonnée se fera au départ de Cassis. 9 km dans les calanques qui permettent d’atteindre le Belvédère d’en-Vau depuis Port-Miou.

– La pratique du canoë-kayak de mer se fera au départ de Cassis pour explorer de façon sportive les Calanques, le moyen idéal de prendre le temps de découvrir l’activité et de s’imprégner de l’environnement côtier.

– La ville de Cassis est une destination touristique renommée des Bouches du Rhône, elle offre un cadre exceptionnel entre le Cap Canaille et les Calanques. Ancien village de pêcheurs aux ruelles magnifiques, façades colorées etde nombreux trésors culturels dont regorge le centre ville. Le marché de Cassis permettra de goûter les produits locaux, fromages, produits de la mer et découvrir l’artisanat local…Des produits fermiers et artisanaux seront disponibles le mercredi matin. C’est ici l’occasion d’organiser des visites et des achats où les participants peuvent découvrir et acheter des produits régionaux. Cela permet de sensibiliser les jeunes à l’importance des circuits courts, de promouvoir les échanges avec les producteurs locaux et d’encourager une consommation responsable.

L’HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu au camping les Dauphins situé à Saint Cyr sur Mer dans le Vaucluse. Le camping dispose d’emplacements ombragés, bloc sanitaire avec douches chaudes, piscine, frigidaire, snack-bar, espaces de jeux.

Les jeunes dormiront en tentes lodges de 4/5 personnes, non mixtes. Les éducateurs dormiront en tentes séparées sur le même emplacement ou en chambre séparée dans la tente lodge.

Camping les dauphins chemin de Sorba, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

