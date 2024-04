Visite guidée : À la rencontre des soldats de l’ANZAC au Cimetière militaire de Rue-Petillon (Fleurbaix) Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, jeudi 25 avril 2024.

Visite guidée : À la rencontre des soldats de l'ANZAC au Cimetière militaire de Rue-Petillon (Fleurbaix) Visite guidée À la rencontre des soldats de l'ANZAC au Cimetière militaire de Rue-Petillon (Fleurbaix) Jeudi 25 avril, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles 2,50€ par personne – Réservation conseillée – Places limitées

Le cimetière militaire Rue-Petillon est un cimetière particulier rassemblant des soldats morts sur différents champs de bataille.

Il compte de nombreuses nationalités, dont des Australiens et Néo-Zélandais (ANZAC) et autant de parcours de soldats que vous pourrez découvrir avec un guide du Musée de la Bataille de Fromelles.

L’ANZAC Day qui est célébré autour du 25 avril de chaque année, est une journée nationale de commémoration pour les Australiens et les Néo-Zélandais dans leur pays et dans le monde entier.

ANZAC est l’acronyme formé à partir des premières lettres des mots Australian and New Zealand Army Corps (Corps d’armée australien et néo-zélandais).

Cette journée marque l’anniversaire de la première grande action militaire des soldats australiens et néo-zélandais lors de la Première Guerre mondiale dans la Péninsule de Gallipoli, le 25 avril 1915.

(Rendez-vous au musée à 14h45 avant de vous rendre au cimetière.)

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 16 https://www.musee-bataille-fromelles.fr Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30 sauf le mardi. Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture de la billetterie à 17h00.

Fermeture jours fériés : 1er janvier, dimanche et lundi de Pâques, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An et fermeture annuelle en février 2024.

